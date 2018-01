Giovedì 11 Gennaio 2018, 22:19 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2018 22:21

Drammatico incidente sulla Bussentina, la superstrada che collega il Vallo di Diano al Golfo di Policastro. Tre le auto coinvolte e cinque i feriti. Uno di loro è in prognosi riservata. Il sinistro si è verificato intorno alle 19 sul viadotto Castagnola in prossimità dello svincolo per Torre Orsaia. Secondo una prima ricostruzione una unto che viaggiava verso Policastro sarebbe finita nella corsia opposta scontrandosi prima con una Fiat Panda e poi con una Fiat Tipo.Preoccupante la scena che si è presentata davanti ai soccorritori. Le auto era completamente distrutte. Da uno dei veicoli è volato via anche il motore. Sul posto sono giunte quattro ambulanze, i vigili del fuoco, i Carabinieri della radiomobile di Sapri e della Stazione di Casaletto Spartano diretti dal Maresciallo Campisi. Quattro feriti sono stati medicati presso l’ospedale di Sapri. Il più grave è ricoverato al San Luca di Vallo della Lucania. Delle persone coinvolte una è della provincia di Potenza, tutte le altre sarebbero di Caselle in Pittari, di cui è originario il ferito in prognosi riservata.