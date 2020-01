È morto il 67enne di San Giovanni a Piro, Gerardo Petrillo, rimasto ferito nell’incidente di venerdì sulla Statale 517 Bussentina, la superstrada, a poca distanza dallo svincolo di Sanza.



L’uomo era stato trasportato in eliambulanza a Salerno in gravissime condizioni dopo un incidente che ha visto coinvolti quattro veicoli. Per estrarre il 67enne dalle lamiere era stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA