Incidente sulla Cilentana, due ragazzi feriti: uno grave

Giovane infermiera in servizio al Reparto di Medicina d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno in vacanza nel Cilento presta soccorso a due giovani coinvolti in un incidente.

La donna era di ritorno da una festa tra amici per recarsi nella struttura ricettiva prenotata nel Comune di Ceraso. Intorno alle ore 2:45 della notte tra il 14 e il 15 agosto, poco prima dello svincolo (tra Ceraso e Vallo Scalo) lungo la Statale 18 ha prestato soccorso fino all’arrivo del 118 e dei Vigili del Fuoco a due giovani salernitani coinvolti in un grave incidente stradale. Un passeggero era in condizioni critiche è rimasto intrappolato tra le lamiere.

Tempestivi i soccorsi e l’operato dei soccorritori.

Alla donna sono andati i ringraziamenti del Vice Sindaco di Ceraso, Antonio Cerullo che, “ringraziando la dott.ssa Annunziata per il forte senso del dovere e di abnegazione dimostrato, richiama alla prudenza e alla massima attenzione gli automobilisti e i vacanzieri che percorrono in questi giorni di mezza estate le strade trafficate del Cilento”.