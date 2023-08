Incidente sulla Cilentana. Trasferito all’ospedale San Luca un 47enne originario di Agropoli. La moto su cui viaggiava per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada.

Coinvolte anche due auto. Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118 con l’ambulanza rianimativa della Misericordia e i carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo.