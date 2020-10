Grave incidente questa notte sulla Cilentana. È successo a pochi metri dallo svincolo di Omignano. Tre le auto coinvolte che, per cause ancora in via di accertamento, sarebbero entrate in contatto. Violentissimo l'impatto, in seguito al quale una delle tre utilitarie si è capovolta. Immediato l'allarme. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania e i vigili del fuoco del locale distaccamento.

I soccorritori hanno estratto i feriti dalle lamiere; questi sono stati poi trasferiti in ospedale. Uno di loro è in gravi condizioni ed è ricoverato in prognosi riservata presso il San Luca di Vallo. L'incidente è avvenuto verso le 2.

