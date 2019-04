Sabato 13 Aprile 2019, 16:46

Ancora un incidente stradale sulla Cilentana. È avvenuto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15, nei pressi dello svincolo di Ceraso. Tre auto, per cause ancora in via di accertamento, sono rimaste coinvolte nel sinistro. Una di queste si è ribaltata, terminando la sua corsa adagiandosi su un fianco a margine della carreggiata. Per fortuna i feriti non sono in gravi condizioni. Tre le persone coinvolte trasferite all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Vista la dinamica le conseguenze potevano essere ben peggiori. Sul posto i sanitari del 118 ed i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vallo della Lucania. Disagi si registrano alla circolazione. Questo è il secondo incidente in zona avvenuto questa settimana. Nei giorni scorsi un sinistro si è registrato nella galleria di Cuccaro Vetere. Tre i mezzi coinvolti in un tamponamento a catena.