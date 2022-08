Incidente sulla Statale 19: arteria chiusa al traffico a Eboli

Lungo la strada statale 19 «delle Calabrie» è provvisoriamente chiuso al transito - in entrambe le direzioni - un tratto compreso tra il km 3,600 ed il km 3,720, ad Eboli, a causa di un incidente.

Lo scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento grave di una persona. Sul posto è presente il personale delle Forze dell'Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.