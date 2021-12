Scontro frontale a Teggiano tra un'auto guidata da un uomo di Battipaglia e un camion con il conducente di Teggiano. I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina hanno impiegato diverse decine di minuti per estrarre il ferito dall'auto. Per fortuna non ha gravi conseguenze. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per tutti i rilievi del caso.