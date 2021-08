Incidente in un terreno agricolo: grave un dipendente comunale

È rimasto gravemente ferito un uomo di 64 anni di Caggiano, un dipendente comunale, mentre era all'opera in un terreno agricolo di sua proprietà in zona San Francesco. La sua gamba è rimasta intrappolata in un macchinario agricolo. Ad allertare i soccorsi è stata la moglie. Sul posto I primi ad arrivare i volontari della protezione civile Gopi e un medico fuori servizio, il dottor Tortoriello. Il sindaco con la sua auto ha guidato l'ambulanza sul posto. Il ferito è stato portato al campo sportivo dove ad attenderlo c'era l'elisoccorso per trasferire il ferito all'ospedale di Salerno. L'uomo ha perso la gamba.