Impatta contro un muro, tir perde carico di pomodori a Castel San Giorgio

CASTEL SAN GIORGIO. Tir perde il carico di pomodori. E' accaduto ieri pomeriggio, nel comune di Castel San Giorgio. Il mezzo - secondo la dinamica sulla quale ha lavorato la polizia municipale - nell'eseguire una manovra avrebbe toccato un muro di delimitazione di una fabbrica.

Al punto che i cassoni che trasportava si sono ribaltati, finendo a terra e disperdendo il carico. Gli agenti agli ordini del comandante Giuseppe Contaldi sono intervenuti sul posto e hanno sanzionato l'autotrasportatore. Mentre il traffico veniva regolamentato in ragione dell'incidente, alcuni operai della fabbrica si sono messi a lavoro per dare una mano alle operazioni di rimozione del pomodoro per strada. L'area è stata messa in sicurezza, fino al normale ripristino della viabilità.