Incidente con il trattore: muore agricoltore di Castel San Lorenzo. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri, intorno alle 13,30 in località Giuprino, agro di Felitto, zona a confine con il comune di Castel San Lorenzo. Vittima del tragico evento è G.L., 82enne, finito fuori strada con il suo mezzo agricolo. Da una prima ricostruzione a causare l’incidente sarebbe stato un malore dell’anziano. La traiettoria del mezzo evidenzia un percorso senza ostacoli deviato poi verso un terreno, dove il mezzo agricolo si è ribaltato, investendo l’uomo che non ha avuto scampo.

L’82enne si stava recando dal meccanico. Immediati i soccorsi allertati dai passanti, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che costatare il decesso. L’anziano lascia la moglie e una figlia. La notizia ha scosso le due comunità di Castel San Lorenzo e Felitto dove l’uomo era conosciuto e benvoluto da tutti. «Siamo sgomenti e dispiaciuti per questa tragica circostanza- sono le parole del sindaco di Castel San Lorenzo Giuseppe Scorza- zio Peppino era una cara persona, un uomo disponibile che ha lavorato un’intera vita dedicandosi alla sua famiglia. Ha lasciato un doloroso vuoto. Ci stringiamo alla famiglia che piange un uomo davvero perbene». Della vicenda sono stati informati i carabinieri della locale stazione, comandata dal maresciallo Cavallo, che hanno proceduto con gli accertamenti del caso. Il medico legale, nominato dal magistrato di turno, ha effettuato l’esame esterno, la salma è stata poi liberata. Purtroppo non è la prima volta che avvengono incidenti di questo genere con i mezzi agricoli, mentre si è in campagna.

