Paura questa mattina per un tamponamento tra due autobus adibiti al trasporto di studenti nel Vallo di Diano. Lo scontro è avvenuta tra Silla di Sassano e Sala Consilina per cause in corso di accertamento.

L'impatto è stato forte ma per fortuna nessuno studente è rimasto ferito, si registra qualche contuso.

Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto.