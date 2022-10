Virginia travolta e uccisa in scooter, indagato il cinese che guidava l'auto

Una perizia per ricostruire l'incidente nel quale ha perso la vita la giovane Virginia Giordano, 22enne di Sant'Egidio del Monte Albino cresciuta nella frazione San Lorenzo. Lo ha deciso la Procura di Nola, che conferirà incarico ad un perito meccanico, la prossima settimana, per ricostruire i movimenti dei due mezzi. Ieri mattina, intanto, si è svolto l'esame autoptico sul corpo della ragazza, poi liberato per permettere la celebrazione del rito funebre. La famiglia è assistita dal legale Flavio Del Forno del foro di Nocera Inferiore.



Nell'inchiesta è indagato per omicidio stradale un 40enne di nazionalità cinese, residente in provincia di Modena. Era lui che si trovava alla guida della Mercedes che ha tamponato lo scooter sul quale viaggiava la coppia. L'incidente è avvenuto nel tratto di strada compreso tra le uscite di San Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino, sulla Statale 268 del Vesuvio. L'uomo alla guidava dell'auto, dopo l'impatto, si è fermato per prestare soccorso, visibilmente sotto choc. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Napoli. Stando ad una prima ricostruzione, l'auto avrebbe tamponato con la parte anteriore destra lo scooter Sh sul quale viaggiavano i due, che si trovava lungo il margine destro della carreggiata. Un tamponamento che si sarebbe protratto per circa 50-60 metri.

LEGGI ANCHE Incidente a Napoli: scontro tra quattro auto lungo statale 268, sei feriti

Pare, infatti, che la coppia fosse in procinto di fermarsi per un problema allo scooter, rendendo dunque necessaria la decisione di uscire dalla statale per fare un controllo. Ulteriori valutazioni saranno fatte dal perito che la Procura nominerà per ricostruire l'episodio, utile ai fini dell'indagine e per stabilire le responsabilità del 40enne indagato. Sul posto erano giunte due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti, ma a situazione della ragazza è apparsa critica. Gravissime le ferite riportate, non ce l'ha fatta ad arrivare in ospedale. I medici hanno constatato il decesso dopo una prima verifica delle sue condizioni. Il ragazzo invece, fidanzato della 22enne, è stato trasferito all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. È sotto osservazione, dopo aver riportato un trauma cranico. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita. La polizia stradale ha ascoltato anche diverse persone. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 di domenica. Pare che i due ragazzi stessero andando a festeggiare il compleanno di lui, presso una pizzeria della zona. L'uomo alla guida della Mercedes proseguiva, invece, in direzione Angri. Ha travolto la coppia, non lasciando scampo alla ragazza. Serviranno 90 giorni per i risultati dell'autopsia. Prima di chiudere l'indagine, inoltre, la Procura ricostruirà la dinamica del sinistro attraverso il lavoro di un secondo consulente.