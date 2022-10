Incidenti, 2 feriti al giorno: limite di velocità a 30km sulle strade più a rischio

Ogni giorno a Salerno vengono trasportate in ospedale almeno due persone coinvolte in incidenti. Si allunga la scia di sangue sulle strade del capoluogo. Tra incidenti, investimenti, tamponamenti, nel capoluogo si registra nel terzo trimestre del 2022 una media di 57 feriti al mese. Il trend delle persone rimaste coinvolte in sinistri con prognosi tra i 5 e i 15 giorni è in netto peggioramento: infatti nel primo semestre dell'anno la media era di 42 feriti al mese. Un lungo bollettino di guerra che non si arresta e che attanaglia tutte le strade cittadine.



Dal Lungomare (dove sono sempre più vicini gli autovelox) a via Ostaglio, il livello di pericolosità per guidatori e pedoni è elevato. Per questo il Comune lancia le zone 30: dove trenta sarà la velocità massima da mantenere per i mezzi che transitano sulle strade ritenute più pericolose. Il piano è già stato messo in cantiere dall'assessore alla sicurezza Claudio Tringali. Il Lungomare Marconi e Tafuri - a quanto si apprende - passerà sicuramente da un limite di 40 o 50 km orari a un limite massimo di circolazione di 30 km orari. La mappa delle zone 30 è ancora in evoluzione. Si pensa, inoltre, di allargare il limite di velocità a quante più strade è possibile tenendo come riferimento il tasso di incidentalità stradale che arriva dai bollettini della Polizia municipale. Mentre il comando di via Dei Carrari attende il completamento del processo di revisione degli impianti autovelox mandati a revisione a inizio settembre: tempi tecnici permettendo, si potrà presto partire con i controlli sulla misurazione del limite di velocità.



Il Comune accelera sul piano della sicurezza stradale. Perché a preoccupare sono proprio i dati che arrivano dall'Ufficio Infortunistica stradale del comando della Polizia municipale. Il tasso di sinistrosità nel capoluogo passa dai 59 incidenti mensili di giugno ai 63 incidenti mensili di settembre. Il dossier si focalizza sul periodo compreso tra luglio e settembre, ovvero il terzo trimestre dell'anno. Un arco di tempo dal quale emerge come in città si sia alzato il livello di pericolosità nelle vicinanze degli attraversamenti pedonali e sulle strade principali. E la situazione peggiora di mese in mese. Stando al dossier della Polizia municipale, diretta dal comandante Rosario Battipaglia, da luglio a settembre sono 171 le persone rimaste ferite in incidenti stradali. È di un morto il bilancio tragico della polizia municipale. Sono 82 i danni a cose (dissuasori, marciapiedi, carrozzerie di auto e motorini) registrate dalla polizia municipale. Ma a preoccupare è l'aumento medio mensile dei feriti.

Da gennaio a giugno si era registrata una media di 42 feriti al mese, quindi 1 persona al giorno trasportata in ospedale a seguito di ferite riportate in incidenti o investimenti stradali. Mentre nel terzo trimestre la media mensile dei feriti è di 57, quindi di due feriti al giorno. Il dossier sulla incidentalità stradale del comando di via Dei Carrari evidenzia anche un altro aspetto preoccupante, quello degli investimenti pedonali e dei ciclisti: sono 13 le persone falciate su attraversamenti pedonali e 6 gli incidenti che hanno causato il ferimento di ciclisti. Su 13 incidenti che hanno coinvolto pedoni, 5 hanno visto il registrarsi di omissioni di soccorso con denunce dei pirati stradali alla Procura della Repubblica. Sono 15 i reati segnalati alla Procura nel terzo trimestre dell'anno per guida sotto l'effetto di droghe e psicofarmaci o alcol. Dalla valutazione dei sinistri stradali emerge che gli incidenti si verifichino per inosservanza della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, ma anche per il mancato rispetto della velocità. Le strade cittadine più pericolose fanno sapere i vigili - sono il Lungomare Trieste, Tafuri, Marconi, Colombo e via San Leonardo; via Posidonia a oriente e via Roma in centro sono i tratti viari più esposti ai sinistri.



È allarme anche nel centro storico, dove aumenta il numero dei transiti fuorilegge senza autorizzazione. Sabato tensione in via Mercanti, dove un automobilista ha rischiato di travolgere una donna con cagnolino a spasso. In quel momento erano tre le auto in circolazione, nello stesso momento, in una zona ztl. Per questo i residenti del centro storico chiedono ai vigili di intensificare i controlli sui transiti irregolari. Secondo dati relativi al bimestre aprile e maggio scorsi, si registra una media di 1.300 accessi non autorizzati nella ztl della città vecchia.