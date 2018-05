Mercoledì 30 Maggio 2018, 06:40 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 06:40

Più indisciplinati al volante e meno prudenti. A Salerno in cinque mesi del 2018 si è registrata una media di 46 incidenti al mese, con almeno 2 sinistri al giorno avvenuti sulle strade comunali. Ma a preoccupare è l’aumento di pirati della strada che non si sono fermati a soccorrere i feriti nel corso degli incidenti. Sono dieci le persone denunciate alla Procura della Repubblica per omissione di soccorso: in molti casi i trasgressori sono stati identificati grazie all’uso delle telecamere di sicurezza in città. È la fotografia della infortunistica stradale scattata da un recente report della Polizia municipale, diretta dal comandante Elvira Cantarella e coordinata dal capitano Rosario Battipaglia.Aumentano le contravvenzioni per violazioni al codice della strada e aumenta il rischio incidentalità stradale, a fronte di 232 incidenti registrati nel capoluogo con 2 morti causati e ben 123 feriti con prognosi da 5 a 30 giorni in media. Si intensifica quindi la lotta per il rispetto dei divieti alla guida: nelle ultime settimane il comando di polizia municipale ha istituito posti di blocchi in punti ritenuti «sensibili» e agli incroci pericolosi. Raddoppiati anche i turni con pattugliamento anti guida in stato di ebbrezza e senza cinture di sicurezza.