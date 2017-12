Domenica 31 Dicembre 2017, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 06:35

Più indisciplinati al volante e meno prudenti. A Salerno nel corso del 2017 si è registrata una media di 55 incidenti con 44 feriti al mese. È la fotografia della infortunistica stradale scattata dal report annuale della Polizia municipale. Aumentano le contravvenzioni per violazioni al codice della strada e aumenta il rischio incidentalità stradale. Si intensifica la lotta per il rispetto dei divieti alla guida: col nuovo anno il comando di polizia municipale istituirà posti di blocco in punti ritenuti «sensibili» e agli incroci pericolosi. Saranno raddoppiati anche i turni con pattugliamento dell’autovelox per il controllo del rispetto dei limiti di velocità. Sulle strade del capoluogo aumenta il rischio incidentalità stradale.A lanciare l’allarme è una fotografia sulla casistica della incidentalità stradale scattata dal comando di polizia municipale tra l’1 gennaio e il 31 dicembre del 2017. Un arco di tempo dal quale emerge come in città si sia alzato il livello di pericolosità nelle vicinanze degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali. Ed è allarme anche per quanto riguarda il trend delle omissioni di soccorso, con una brusca impennata degli episodi rispetto a un anno fa.Ma pirateria stradale e pericolo pedonale non sono i soli punti critici emersi dal dossier elaborato dai caschi bianchi sul fenomeno della incidentalità registrata sulle strade comunali. Rispetto al 2016 sono aumentati i sinistri con feriti (media di 42 ogni mese) oltre ai danni registrati alle automobili. Un vero e proprio bollettino di guerra che si aggrava a causa dell’aumento degli incidenti mortali. Nel corso del 2017 hanno perso la vita in incidenti tragici ben 6 salernitani, l’ultimo caso si è registrato pochi giorni fa sul Lungomare Colombo quando una donna è stata investita mentre attraversava la strada.