Controlli rafforzati sulle strade e nuova segnaletica non frenano l’escalation di incidenti. Peggiora il trend dei sinistri stradali. Nel primo trimestre del 2023 si rileva una media di 50 incidenti al mese, era di 48 in media mensile nello stesso periodo dell’anno scorso. E aumentano anche i feriti sulle strade. A dirlo il dossier dell’ufficio infortunistica della Polizia locale sull’incidentalità stradale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest’anno.



Nei primi tre mesi del 2023 si rilevano 151 incidenti, di cui 81 con danni a cose. Pesante il bollettino degli infortuni: sono 107 (99 un anno fa), per una media di 35 ferimenti al mese (erano 33 nel primo triennio 2022). Sulle strade del capoluogo si rileva quindi una incidenza di una persona ferita quotidianamente a causa di un sinistro. Preoccupa anche il dato degli investimenti. Da gennaio a marzo risultano 20 pedoni investiti sulle strisce pedonali e 1 morto, l’84enne Michele Tabano ucciso a febbraio scorso su via Lungomare Marconi; sono 5 i ciclisti investiti mentre erano in sella ad una bici in strada. Un numero impressionante di investimenti se si fa un raffronto con gli anni scorsi.

Basti pensare che nel 2021 i pedoni e i ciclisti falciati in strada furono 30 in 12 mesi, mentre in soli 3 mesi del 2023 si è già a quota 25 investimenti. A conferma che esiste un evidente rischio sicurezza per colpa dell’elevata velocità, dell’uso al volante del cellulare e della mancata osservanza della distanza di sicurezza. Nei 151 incidenti rilevati dall’ufficio infortunistica del comando di Polizia locale, diretto dal comandante Rosario Battipaglia e coordinato dal capitano Giovanni Giannatiempo, sono rimasti coinvolti anche 37 motocicli e 4 ciclomotori.

Il report trimestrale dell’ufficio infortunistica svela anche la mappa delle strade più a rischio dove gli incidenti avvengono più spesso e con preoccupante recrudescenza. Via Lungomare Trieste balza in vetta alla classifica delle strade pericolose con 16 incidenti, segue via San Leonardo con 12 incidenti, e ancora via Clark con 7 sinistri. In zona Parco Pinocchio sono 6 i sinistri rilevati, come in via Benedetto Croce. Ad incidere in questi mesi sull’aumento di feriti e sinistri sono stati sicuramente l’effetto distrazione con la guida al cellulare che rappresenta un fenomeno da tenere sotto costante monitoraggio. A tal proposito l’azione della Polizia municipale si concentra sul potenziamento dei posti di blocco per la sicurezza sulle strade. Si intensifica la lotta per il rispetto dei divieti alla guida: con l’arrivo dell’estate la polizia municipale istituirà posti di blocco in punti ritenuti «sensibili» e agli incroci pericolosi. Un dato è certo: sulle strade del capoluogo aumenta il rischio incidentalità stradale nonostante i grandi sforzi dell’amministrazione comunale in termini di investimenti per il rifacimento della segnaletica stradale in centro e nella zona orientale. L’autovelox mobile ha permesso di sanzionare da dicembre ad oggi ben 76 salernitani. Ma evidentemente non basta. Serve uno scatto civico. Una maggiore condotta prudenziale al volante. Altrimenti nulla cambierà.

Intanto il Comune – come anticipato nei giorni dal Mattino – acquisterà il nuovo autovelox Scout Speed Control che arriverà in strada solo in autunno. Dalla lotta agli incidenti, al miglioramento della sicurezza sul Corso Vittorio Emanuele. Oggi entra in funzione la fase sperimentale della nuova Ztl del centro cittadino con l’attivazione di ulteriori due varchi di controllo di via Raffaele Conforti (direzione nord all’intersezione con Corso Garibaldi), di Corso Garibaldi interno (direzione ovest all’intersezione con via Raffaele Conforti), di via Corso Vittorio Emanuele (direzione ovest all’intersezione con via dei Principati). A stabilirlo una ordinanza comunale emessa nei giorni scorsi. La nuova Ztl servirà a debellare una volta per tutte le presenze di auto sul Corso e gli slalom di scooteristi a qualsiasi ora del giorno. Dopo tre anni e mezzo di stallo, il Comune fa partire da stamane la sperimentazione di un mese ai nuovi varchi della Zona a traffico limitato sulla passeggiata pedonale della city. Le prime multe scatteranno dal 12 maggio.