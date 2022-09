Troppi incidenti tra Vietri e Cava, comitato Dragonea promuove petizione

Una petizione popolare per richiedere interventi urgenti sul tratto di strada che collega la Costiera Amalfitana a Cava dei Tirreni. L'iniziativa è del Comitato Civico Dragonea all'infomani dell'ennesimo incidente stradale avvenuto qualche sera fa dopo quello drammatico della.scorsa settimana.

L'attenzione che i cittadini invocano riguarda in particolare il tratto Molina-Vietri. «Il susseguirsi di incidenti stradali, ormai all'ogni giorno, che registrano feriti e purtoppo anche vittime richiede un'attenzione maggiore per questa arteria percorsa quotidianamente da migliaia di persone» scrivono dal Comitato Civico Dragonea che in questa battaglia godono del sostegno dei cittadini di Vietri e di Molina.

«Solo Uniti e con una sola voce possiamo rivendicare il diritto ad una maggiore sicurezza per i tanti cittadini residenti e per chi percorre questa arteria di fondamentale importanza.» si legge sulla pagina Facebook del comitwto promotore.