Sabato 5 Ottobre 2019, 06:30

La sua principale caratteristica era la dolcezza, l’affabilità con cui riusciva a conquistare anche il cliente più diffidente, sforzandosi di trovare sempre una soluzione per ogni esigenza. Occhi grandi e profondi, sguardo rassicurante, Anna Raiola, 41 anni, nutrizionista molto nota a Scafati, è morta ieri mattina, in una clinica, a Castellammare di Stabia, per un infarto. Era incinta, al nono mese di gravidanza. I medici sono riusciti a far nascere la bambina che aveva in grembo, ma lei non ha potuto vederla perché era già morta. Sotto choc l’intera comunità scafatese. Anna era molto conosciuta. La si vedeva spesso, sempre sorridente e premurosa, dietro al bancone dell’erboristeria di cui era titolare, in via Martiri d’Ungheria. Credeva in ciò che faceva, dava consigli a tutti e si aggiornava continuamente rispetto a prodotti e novità.La sua era una vita felice. Un matrimonio con l’uomo che aveva sempre amato. La nascita di due figli, che oggi hanno 16 e 12 anni. La realizzazione dei suoi sogni professionali con l’apertura della prima erboristeria in via Martiri d’Ungheria, e di una seconda, in via Giovanni XXIII, inaugurata a luglio scorso. Anna aveva tutto ciò che si poteva desiderare. Attendeva con ansia l’arrivo della sua bambina, la cui nascita era prevista nei prossimi giorni. Ieri mattina qualcosa è andato storto. Un forte dolore al petto, la corsa in clinica a Castellammare di Stabia, e l’aggravarsi delle condizioni durante il tragitto. I medici in clinica, avrebbero avuto solo il tempo di farle un tracciato prima del parto. Durante la visita la giovane mamma avrebbe avuto un nuovo malore. Un arresto cardiaco fulminante che non le ha dato scampo.