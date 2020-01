Il video è leggermente velocizzato, quasi come i film comici degli anni ‘20. Da ridere, però, non c’è proprio niente. Anzi, è l’ennesima denuncia da parte di un cittadino battipagliese, che mette in mostra il fenomeno dell’abbandono incontrollato di di rifiuti.







Le immagini durano meno di un minuto, ma al malfattore basta poco più per appartarsi con un piccolo camioncino. Una rapida manovra di avvicinamento, una seconda per raddrizzarsi. Poi esce dal mezzo, apre la sponda e deposita l'elettrodomestico, fino a quel momento sul cassone, sul ciglio della strada. Poi la fuga.

A pubblicare il video, catturato ieri mattina intorno all’ora di pranzo da una telecamera di videosorveglianza, è un residente. Le immagini, presentate con l’inequivocabile didascalia «Vi presente l’essere umano a Battipaglia» sono diventate immediatamente virali. Il fenomeno, nonostante la gratuità del ritiro di ingombranti, è diffuso. Al punto che l’Amministrazione è più volte intervenuta, anche installando un sistema di videosorveglianza comunale per fermare il malcostume. Nulla, però, riesce a fermare lo sversamento di rifiuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA