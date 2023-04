Esiste una scuola che funziona, dove inclusione e idee vanno incontro alle esigenze di tutti gli studenti. L’esempio che arriva da Arena Bianca, piccola frazione di Montesano sulla Marcellana, è forse un unicum in Italia. Qui la scuola elementare è rappresentata da una multiclasse con 14 alunni, dalla prima alla quinta. Tra questi anche una bambina affetta da numerose problematiche tanto che, fino all’anno scorso, non riusciva ad andare a scuola.

Ma l’abnegazione dei genitori e la professionalità dei docenti, soprattutto quella di sostegno, hanno fatto sì che tutto cambiasse. All’inizio è stata creata, per la piccola alunna, una stanza protetta perchè non si facesse del male e potesse frequentare la scuola. Pian piano i suoi compagni di scuola, hanno cominciato a frequentare quella stanza. Pochi minuti per abituare la piccola alla loro presenza. Medesima cosa veniva fatto al contrario, ovvero la bimba entrava in quella che era la sua classe. Aumentando gradualmente i tempi. Una gestione particolare che ha portato i suoi frutti grazie ai docenti e soprattutto alla sensibilità dei compagni di classe che hanno cominciato a capire la loro amica e a sostenerla. E così quest’anno la bambina ha cominciato a frequentare la classe sempre di più fino ad abbandonare la stanza protetta. Un vero e proprio successo che si è trasformato in una storia da raccontare quando c’è stato un ulteriore passo verso l’inclusione.

Gaetana, la mamma della bambina, aveva riferito alla docente di sostegno, Angela Spenillo, che alla figlia mancava lavorare e stare coi compagni di scuola per i compiti a casa. E così la prof, con il sostegno della dirigenza scolastica e ai colleghi (la preside Antonietta Cantillo e i docenti Mariantonietta Forestieri, Maria Ciuffo , Pina Carro, Antonietta Santomauro) e anche del sindaco Giuseppe Rinaldi, ha concretizzato un vero e proprio progetto extrascolastico. Tanto semplice quanto eccezionale. L’invito ai genitori, dopo la strutturazione del progetto, è arrivato sul gruppo Whatsapp. «Nel piano di lavoro ci saranno semplici attività ludico-didattiche da svolgere a casa dell’alunna M., al fine di continuare il bellissimo lavoro di inclusione che si svolge in classe. Considerando l’impegno e l’ottimo lavoro svolto dai vostri bambini, vi proponiamo di dare continuità a questi momenti. Offriamo a due bambini per volta, il giovedì pomeriggio, di poter andare a casa della bimba, per svolgere delle attività con lei. I bambini riporteranno a scuola i lavori svolti per condividere l’esperienza». Un invito accolto da tutti i genitori e da tutti i bambini e ha ottenuto un successo insperato. Meraviglioso.