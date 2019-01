Martedì 1 Gennaio 2019, 18:32

Una storia che ha dell’incredibile a Sarno: 12enne ubriaco finisce nel fiume. Si tratta di un bambino del posto che nella giornata di ieri è finito nelle acque del fiume Sarno mentre percorreva il lungofiume di via Roma. Ad allertare i soccorritori pare siano stati alcuni residenti della zona che, dapprima avevano notato il ragazzino correre pericolosamente in sella alla bicicletta sulle sponde e, poi, finire in acqua. Sul posto immediato l’intervento delle forze dell’ordine e di una ambulanza del 118. Trasportato al “Martiri del Villa Malta”, medici e paramedici hanno avviato gli accertamenti del caso riscontrando subito nel minore un tasso alcolemico ben superiore alla norma. Una intera notte in ospedale sotto osservazione, il ragazzino ha fatto ritorno a casa solo nella giornata di oggi.