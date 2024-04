Cinque filmati acquisiti dalla polizia stradale di Eboli per chiarire la dinamica dell’incidente mortale avvenuto nella tarda serata di sabato a Campagna costato la vita del maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore e dell’appuntato scelto Francesco Ferraro, di 24 e 26 anni, che insieme ad un collega erano a bordo di un’auto d’ordinanza, una Fiat Punto e stavano per istituire un posto di blocco.

L’auto dei carabinieri, condotta da un altro militare Paolo Volpe, rimasto ferito e ricoverato all’ospedale di Eboli con prognosi di trenta, è stata travolta da un Range Rover condotta da Nancy Liliano, 31enne di Campagna, indagata per omicidio stradale e risultata positiva all’alcoltest di poco superiore alla norma e punibile con una sanzione mentre i risultati degli esami tossicologici non sono ancora pronti. Nancy Liliano e una 18enne, entrambe a bordo del Suv, sono state ricoverate all’ospedale di Oliveto Citra. In condizioni molto più gravi delle due donne un pensionato 75enne ricoverato in fin di vita e in prognosi riservata all’ospedale di Battipaglia che era alla guida di una Fiat Punto coinvolta nel sinistro stradale.

Nel registro degli indagati potrebbero essere iscritti anche il carabiniere Paolo Volpe che era alla guida dell'auto di ordinanza e il conducente della Fiat Punto. Intanto, gli agenti della sotto sezione della Polizia stradale di Eboli, agli ordini dell’ispettore Giovanni D’Aria, hanno ascoltato numerosi testimoni oculari. Più di cinque testimoni che sabato sera erano a ridosso della strada statale 91 a ridosso del quadrivio di Campagna e hanno assistito al sinistro stradale.

LA DINAMICA

Viene dato per scontato che il Suv condotto da Nancy Liliano stava percorrendo la strada tra Campagna ed Eboli ad alta velocità. Circostanza che dovrà essere appurata dai periti che molto probabilmente nominerà il sostituto procuratore Elena Cosentino titolare del fascicolo. I filmati che sinora sono stati controllati dagli investigatori sono stai realizzati dalle telecamere posizionate dinanzi alle abitazioni, a ridosso della zona dove è avvenuto il sinistro stradale, tenuto conto che non c’è alcun impianto di videosorveglianza comunale. I poliziotti devono controllare molti altri file video realizzati dalle telecamere posizionate in un distributore di carburanti che è ubicato a qualche metro di distanza dal luogo dove è accaduta la tragedia. I filmati e le dichiarazioni dei testimoni dell’incidente sono indispensabili per ricostruire con esattezza le fasi del sinistro stradale su cui lavorano alacremente i poliziotti e che devono consegnare il fascicolo in Procura.

L’auto dei carabinieri che proveniva da Eboli stava svoltando in una traversa per istituire un posto di blocco e il Suv sulla corsia di marcia opposta giungeva da Campagna l’ha travolta e poi il fuoristrada avrebbe terminato la cosa contro una Fiat Punto, condotta dal pensionato di Campagna. Gli investigatori devono appurare se la Fiat Punto guidata dal pensionato ha tamponato gli altri due veicoli o è stata investita dal Suv come sembra. Ci sono altri file video da visionare prima di definire con esattezza la dinamica. Intanto, come prassi i tre veicoli coinvolti nell’incidente stradale ovvero l’auto d’ordinanza su cui erano a bordo i tre militari, il Suv e la Fiat Punto sono stati posti sotto sequestro e sono stati trasportati in un deposito giudiziale. Nelle prossime ore gli investigatori potrebbero ascoltare Paolo Volpe alla guida dell’auto di ordinanza.