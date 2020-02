Indagini a trecentosessanta gradi della polizia municipale per individuare le case hard sparse in centro e alla periferia di Battipaglia. Non si fermano i vigili urbani, che hanno intrapreso una vera e propria crociata per scovare le case a luci rosse e sequestrarle, come è avvenuto giovedì scorso in via Garibaldi e qualche mese fa, lo scorso agosto, in via IV Novembre, entrambe in pieno centro. Gli investigatori stanno scandagliando gli annunci hard pubblicati dalle escort sui siti inerenti gli incontri sessuali a pagamento per poi individuare le altre case a luce rosse. Molti annunci indicano come sede d’incontro la zona industriale, il rione Taverna e il centro cittadino. In pratica Battipaglia sarebbe assediata dalle escort che come le donne sorprese nell’alloggio di via Garibaldi, sono pronte ad incontrare i clienti per rapporti sessuali a pagamento.

I vigili urbani hanno già appurato che in quella casa giungevano uomini sia dalla provincia di Salerno che dal resto della Campania. Gli inquilini del palazzo dove è stato messo a segno il blitz dagli agenti della polizia municipale, agli ordini del colonnello Iuliano, hanno tirato un sospiro di sollievo, poichè sequestrata la casa hard si eliminava l’attività di meretricio creata dalle due avvenenti straniere. Ora l’attività investigativa punta a scoprire le altre case hard e anche ad individuare chi le gestisce. Dietro le case a luci rosse, come capita per le lucciole che si prostituiscono in litoranea, potrebbe celarsi una vera e propria organizzazione malavitosa.



