La telecamere private di due locali adiacenti il Porca Vacca di via Mobilio hanno ripreso un uomo di giovane età con il volto travisato da un berretto che sparge del liquido infiammabile all’interno del dehors del ristorante e gli da fuoco. Il bilancio del raid, al quale gli uomini della Squadra mobile (agli ordini del vicequestore Gianni De Palma) stanno cercando di dare risposte, è di un ombrellone tre sedie divorate dal fuoco, il parquet un po’ rovinato. «Cose che capitano - ha commentato ieri mattina il titolare del ristorante, Enzo Bove - ma ho denunciato quanto accaduto e sono pronto a denunciare chi dovesse avvicinarmi nel prossimo futuro per chiedere qualcosa. Per il resto: the show must go on». E ieri, a pranzo, l’esercizio commerciale era aperto, pronto ad ospitare i suoi clienti.

LA RICOSTRUZIONE

Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti per sedare le fiamme e valutare l’assetto strutturale del locale, hanno ritrovato una bottiglia contenente del liquido infiammabile. La bottiglia è stata presa in carico dagli uomini della Scientifica della polizia di Stato per gli accertamenti di rito e l’individuazione di tracce che possano servire all’identificazione dell’autore del gesto. Le fiamme sarebbero divampate un’oretta dopo la chiusura del ristorante. Ma, l’allarme lanciato subito dai residenti della zona, ha consentito un immediato intervento dei pompieri e quindi ha permesso di circoscrivere a pochi oggetti il danno. Gli agenti della Mobile hanno controllato i filmati delle videocamere private e assistito così alla scena del raid. Non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella che possa trattarsi di un dispetto senza alcun scopo intimidatorio. Il folle gesto di qualcuno che, nella sua testa, possa aver voluto dare fastidio all’attività oppure volesse vendicarsi per qualche motivo personale nei confronti del titolare Sicuramente non un professionista dal momento che avrebbe agito da solo, dimenticando anche la bottiglie sul luogo del delitto. Ma, ovviamente, in circostanze come questa, nessuna ipotesi può essere esclusa e le indagini vanno avanti seguendo più piste investigative. Anche se, al momento, sembrerebbe esclusa l’ipotesi di un’azione criminale. Sono stati ascoltati anche alcuni testimoni oculari, passanti e persone che risiedono nelle vicinanze.

Fatto è che in zona la gente ha paura, soprattutto i gestori delle attività commerciali. Nelle vicinanze c’è anche il bar Chocolate che ha subito due furti a distanza di un mese l’uno dall’altro. E che le due rapine avvenute a Mercatello e Torrione la scorsa settimana hanno riaperto una serie di polemiche sul fronte della sicurezza in città. Forse perché avvenute tutte ravvicinate l’una all’altra. Domani, intanto, venerdì si parlerà della questione proprio ad un tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica la cu convocazione è stata chiesta dal sindaco Vincenzo Napoli.