Venerdì 19 Ottobre 2018, 12:00

Guardia di Finanza al Ruggi. Visita delle fiamme gialle del Gruppo Salerno negli uffici di via San Leonardo per acquisire tutti gli atti relativi a un esposto denuncia contro l'attribuzione delle posizioni organizzative, partito dopo l'integrazione a una segnalazione inviata alla Corte dei conti da parte di un sindacalista, nel mese di aprile scorso, in cui lamentava l'improprio pagamento dell'indennità, da diversi anni, a 6-7 dipendenti a cui non spetterebbe, perché nel frattempo sarebbero stati trasferiti ad altro ufficio o settore, continuando però a percepire le somme aggiuntive.