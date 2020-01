© RIPRODUZIONE RISERVATA

Integrazione vuol dire anche questo: soccorrere una donna che ha bisogno. Perché la solidarietà non ha colore e neanche nazionalità. E loro, la comunità indiana , oltre ad essere folta è anche ben integrata nel tessuto cittadino. E proprio un giovane indiano è l’eroe «senza volto» della giornata di ieri. O, meglio, un volto lo ha ed è stato quello rassicurante che si è trovato dinanzi una donna quando si è vista restituire la borsa; ed un nome anche, quello che hanno preso i carabinieri per segnalare l’atto di grande generosità dell’uomo.Siamo al parco del Mercatello in un uggioso sabato mattina quando, ad un tratto, si sentono le urla di una donna che chiede aiuto. Erano le grida di una persona vittima di uno scippo. Un giovane l’aveva affiancata mentre camminava per strada e, con grande velocità e forza, le strattona la borsa dalla spalla. La donna barcolla ma, per fortuna, non cade a terra. Il giovane balordo inizia la sua fuga a piedi, sicuro che, mentre i passanti assistevano la malcapitata, lui avrebbe fatto perdere le proprie tracce.Ma le cose non sono proprio andate con il malfattore le aveva immaginate.. Un atto di grande coraggio da parte dello straniero soprattutto perché inconsapevole di chi si sarebbe trovato dinanzi. Lo scippatore correva avanti, lui dietro guadagnando sempre più terreno. Ad un tratto il giovane balordo, pur di liberarsi di quella angosciosa presenza alle spalle, ha abbandonato il bottino sicuro che, in questo modo, l’inseguitore si sarebbe fermato. E così è stato: l’indiano si è fermato a raccogliere la borsa e lo scippatore è riuscito a dileguarsi e far perdere le proprie tracce. Una volta rientrato in possesso della borsa, lo straniero è tornato nei pressi del parco dove ha trovato la donna circondata da persone e dai carabinieri.