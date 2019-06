Domenica 23 Giugno 2019, 15:40

SCAFATI. Sono due le persone sotto accusa per furto aggravato, ritenute responsabili di aver sottratto del materiale didattico all’interno della scuola “Pacinotti” di Scafati. Hanno 38 e 40 anni: il furto avvenne a Scafati, il 7 dicembre del 2016. L’effrazione si consumò di notte, tra la domenica e il lunedì. I due portarono via un proiettore Epson, nella disponibilità della dirigente scolastica, per rivenderlo sul mercato nero. I due ladri entrarono danneggiando una finestra, attraverso la quale erano riusciti ad eludere i sistemi di controllo, per poi arrivare direttamente nell’ufficio della dirigente, dove l’accessorio venne portato via. Il processo per i due partirà il prossimo 28 giugno, chiamati a rispondere dell’episodio davanti al giudice monocratico Federico Noschese. Nel procedimento si è costituta parte civile la stessa dirigente, persona offesa in qualità di rappresentante dell’istituto danneggiato. L’inchiesta fu condotta dal sostituto procuratore a Nocera Inferiore, Daria Mafalda Cioncada, che coordinò l’attività investigativa svolta sul campo dai carabinieri della tenenza di Scafati. Dalla denuncia, i militari ricostruirono l’azione criminale dei due, riuscendo poi a identificarli grazie al sistema di videosorveglianza e dai raffronti con gli elementi di prova reperiti sul posto. Gli elementi raccolti, dopo la conclusione delle indagini preliminari, sono stati sufficienti all’emissione del decreto che dispone il giudizio emesso direttamente dal pubblico ministero, tramite la citazione diretta prevista per il tipo di reato. L’istituto “Pacinotti” è stato più volte preso di mira da ignoti, con colpi e scorribande diverse nel corso degli anni scolastici.