Infarto fatale: muore in litoranea 52enne burattinaio salernitano

Sabato 6 Gennaio 2018, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 20:10

Eboli- Risolto il giallo di venerdì sera. Maurizio Giordano, burattinaio di 52 anni, è morto di infarto, a Campolongo, lungo la litoranea. L'uomo è stato ritrovato senza vita in un furgone parcheggiato a bordo strada. A scoprire la salma di Giordano è stato il custode del Camping Paestum. Il "guardiano" si è avvicinato al veicolo e ha effettuato il tragico ritrovamento. Giordano era accasciato su stesso, era morto da pochi minuti. Il custode del campeggio ha lanciato l'allarme al 118. I soccorsi giunti in zona hanno tentato invano di rianimare Giordano.I carabinieri di Santa Cecilia hanno sequestrato la salma del burattinaio. Venerdì sera il corpo del 52enne di Salerno è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale di Eboli. La salma è stata ispezionata sabato mattina dal medico legale Luigi Mastrangelo. L'anatomo patologo ha confermato il decesso per infarto, scongiurando quindi qualsiasi ipotesi di morte violenta. Giordano non è stato aggredito, non è stato rapinato. Mentre guidava il furgone ha avvertito un dolore al petto ma non è riuscito a lanciare l'allarme. Accasciatosi sul sedile è deceduto dopo pochi minuti.Dopo l'esame esterno, la salma è stata affidata a un'agenzia funebre. La cerimonia funebre di Giordano si terrà domenica a Salerno.