NOCERA INFERIORE. L'ennesima rissa scoppiata nella "movida" di Nocera Inferiore. Nonostante una vigilanza delle forze dell'ordine raddoppiata, con i vigili urbani presenti fino a mezzanotte e polizia e carabinieri a girare per le vie del centro e le periferie. Lo scorso sabato, un gruppo di giovani avrebbe seminato il panico, attraverso il lancio di sedie, tavolini e bottiglie di vetro. Secondo testimonianze, una decina di giovani, provenienti da altri comuni, avrebbe cominciato ad infastidire alcune ragazze che passeggiavano in strada.Con violenza. La rissa che di li a poco sarebbe scoppiata in via Roma, avrebbe coinvolto almeno venti persone. La scazzottata si sarebbe protratta per diverso tempo, mentre molti cittadini venivano svegliati nel cuore della notte. Più della metà dei ragazzi pare non fosse neanche maggiorenne. Il gruppo si era poi dileguato, dopo l'arrivo delle forze dell'ordine.Uno scenario che si è già registrato più volte a Nocera Inferiore, che durante i week end accoglie migliaia di persone dall'intera provincia di Salerno, vista la presenza di decine di locali sparsi in tutto il centro cittadino. Risultato, questo, di un recupero strutturale di Piazza del Corso, diventata oramai meta fissa e di appuntamenti per vivere la movida in città. Più volte però era stato chiesto all'amministrazione comunale di potenziare i controlli in strada, perchè a cadenza quasi settimanale, all'esterno dei locali venivano segnalati episodi di violenza che coinvolgevano sempre un numero notevole di persone.«Ma dove vogliamo arrivare? Questa notte, intorno alle 04.00, la strada di via Roma - traversa Nobile - si è svegliata per urla esasperate di ragazzini (ma forse nemmeno 18enni).Non si capiva se goliardia, se lite, o ancor peggio pare bottiglie rotte, ma una considerazione mi sorge spontanea: ma il rispetto dov’è? Non parlo di educazione, potrei risultare “poco opportuna”. Ma dove vogliamo arrivare?».