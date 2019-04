Lunedì 15 Aprile 2019, 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'auto con a bordo sei ragazzi si schianta contro il guardrail, uno di loro viene sbalzato fuori e muore mentre gli altri restano feriti. Una donna, che assiste alla scena da casa sua, viene colta da un malore e muore anche lei. È la tragedia che si è consumata sulla corsia sud del raccordo Salerno-Avellino, pochi chilometri dopo l'uscita di Baronissi sud, in provincia di Salerno.L'auto a bordo della quale viaggiavano i sei giovani, per cause ancora in corso di accertamento e sulle quali indagano gli agenti della Polstrada di Eboli, è finita fuori strada ed è rimasta incastrata sotto il guardrail. Un impatto violentissimo che ha sbalzato all'esterno della vettura due ragazzi. Per uno di loro, un 17enne di Fisciano, non c'è stato nulla da fare, un altro è stato recuperato nella strada sottostante. I cinque feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno: un 16enne e una 24enne sono ricoverati nel reparto di rianimazione dove lottano per la vita; un 19enne si trova in Chirurgia d'urgenza insieme a una 17enne mentre un altro 19enne è ricoverato in chirurgia maxillo-facciale.E a rendere ancor più pesante il bilancio dell'incidente è stata la morte di una 61enne residente a Cologna di Pellezzan, in un'abitazione che affaccia sul raccordo Salerno-Avellino. La donna, alla vista della tragedia, ha accusato un malore che non le ha lasciato scampo