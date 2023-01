In seguito agli eventi meteorologici avversi che nei giorni scorsi hanno flagellato la zona nord orientale della valle metelliana e che hanno provocato il danneggiamento di alcune tegole e determinato infiltrazioni d'acqua alla scuola primaria di Sant'Anna - oltre a provocare una frana nei pressi della scuola dell'infanzia della frazione metelliana - una nutrita delegazione di mamme degli alunni dei due plessi, per cui è stata disposta la chiusura anche per la giornata di ieri, ha incontrato i rappresentanti dell'amministrazione comunale, in cerca di rassicurazioni. All'incontro erano presenti il sindaco Vincenzo Servalli, l'assessore Nunzio Senatore e l'architetto Mario Ambrosino, funzionario incaricato della manutenzione degli immobili comunali.

APPROFONDIMENTI Concorsi scuola annuali e dedicati ai docenti precari: le novità proposte dal Ministero dell'Istruzione Medicina, si volta pagina: ​governo in campo contro il numero chiuso Scuola, pronti i 400 milioni per il rinnovo del contratto: al via le trattative per chiudere entro un mese

Ad accompagnare i genitori anche la dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo San Nicola, Raffaelina trapanese e l'ex consigliere comunale Vincenzo Lamberti, che si è fatto portavoce delle istanze dei genitori della frazione. Già nella mattinata di giovedì c'era stato un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune, a cui aveva preso parte anche il sindaco Vincenzo Servalli e l'assessore alla protezione civile Germano Baldi. Come spiegato nel corso della riunione di ieri mattina, i lavori sono stati già fatti nelle scorse ore, con la sistemazione della copertura. Le mamme dei piccoli hanno ricevuto la rassicurazione che le operazioni e le verifiche necessarie saranno svolte in giornata, così gli alunni potranno tornare regolarmente tra i banchi già a partire da lunedì. I genitori hanno portato all'attenzione dell'amministrazione comunale anche altre problematiche che interessano i due plessi, a cominciare della mancanza di spazi per attività extra didattiche. L'amministrazione comunale, inoltre ha fatto sapere che è sua intenzione candidare il plesso della primaria di Sant'Anna ai bandi disponibili nell'ambito del Pnrr.