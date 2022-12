Tosse, raffreddore e febbre piuttosto alta. È così che si manifesta anche sui bambini l'influenza stagionale, che sta mettendo a letto buona parte dei salernitani, che quest'anno è giunta in anticipo e il cui picco di contagi, secondo gli esperti, arriverà subito dopo le vacanze di Natale, favorito anche dai primi veri festeggiamenti natalizi senza misure di contenimento pandemico. Solo nell'ultima settimana, le stime ufficiali riferiscono che si siano ammalati d'influenza quasi 16mila salernitani di cui circa 2mila500 nella fascia d'età 0-4 anni e più di 2mila in quella 5-14. Numeri che si sommano a quelli legati alla diffusione del Covid-19 e che stanno mettendo a dura prova pediatri di famiglia, guardie mediche e pronto soccorso. La situazione è complessa, e questo non solo a causa dell'influenza stagionale, ma anche per colpa di virus para-influenzali che circolano tra la popolazione e in particolar modo tra i bambini. Spesso si tratta di virus aggressivi, con uno sviluppo di complicanze che infatti rendono necessario il ricovero.



Ma quand'è che i bambini vanno accompagnati in ospedale? Di norma questa influenza è caratterizzata da una durata piuttosto lunga, sette-otto giorni, spesso con febbre alta. Ma se non ci sono altre complicanze, è bene tenerla sotto controllo con paracetamolo e facendo bere molto i bambini. Se invece il piccolo inizia ad avere tosse persistente, se diventa inappetente o è molto giù fisicamente, è bene farlo vedere dal pediatra e se necessario va accompagnato in ospedale. Attenzione anche a non farlo tornare subito a scuola una volta sfebbrato. Quando la febbre se ne va per due o tre giorni significa che il bambino è guarito, ma deve stare comunque ancora un po' riguardato e a riposo. Solo allora potrà tornare a scuola o all'asilo ed eviterà le famose ricadute.



Nella seconda settimana di dicembre, comunque, l'influenza ha fatto registrare una impennata in Campania e nel salernitano: salgono, infatti, i casi di Australiana e di altre sindromi, con una stima che dal 5 all'11 dicembre riguarda circa 16mila salernitani. Nel rapporto Influnet, infatti, l'incidenza nella nostra regione raggiunge i 17,23 casi ogni mille abitanti. E cresce anche l'incidenza tra i bambini piccoli: circa 3mila500 al momento quelli a letto che hanno tra 0 e 14 anni, la cui incidenza è arrivata a 48 casi ogni 1000, per quelli da 5 a 14 anni a 23,48. Tra gli adulti, invece, si contano 11,72 casi, mentre quella degli anziani si attesta a 9 over 65 influenzati su mille. Spesso, le persone adulte, che non trovano risposta sul territorio, prese dal panico per una febbre alta o mal di testa che durano da giorni, si rivolgono al pronto soccorso, intasandolo. I pazienti in attesa di ricovero bloccati in pronto soccorso crescono giorno per giorno. In molti casi si hanno fino a 30-40-50 persone che aspettano, in pratica dei «reparti fantasma». Questo comporta ambulanze ferme, perché non possono caricare e scaricare barelle, ma anche personale che deve fare anche i conti con organici ridotti al lumicino, stanco oltre l'esaurimento e pazienti esasperati.

«I problemi restano drammatici, perché a inizio 2023, siccome a Roma della sanità se ne infischiamo allegramente, noi non avremo il personale per i pronto soccorso e anche per i turni ordinari - tuona il governatore Vincenzo De Luca - Non abbiamo il personale per sostituire quelli che vanno in pensione e nessuno ha programmato un accidente di niente. È qualcosa di sconvolgente. Quindi, avremo dal 2023 una situazione difficile. L'attuale Governo prevede 2 miliardi di investimento per la sanità. Solo di costi energetici in più paghiamo un miliardo e mezzo sui bilanci regionali. Come si regge in questo modo la sanità? Si arriverà anche a chiudere i pronto soccorso marginali, se la situazione resta questa. Tutto questo nell'indifferenza generale».





Il solo Ruggi risponde a circa 140mila accessi all'anno, con una mancanza di camici bianchi pari a 25mila 320 ore. Attualmente, si stima che le visite eseguite in pronto soccorso per pazienti non urgenti siano comprese tra il 33 e il 50 per cento. In via San Leonardo sono circa una 30ina i camici bianchi che mancano all'appello. Altrettanti sono quelli indicati dall'Asl per soddisfare il fabbisogno minimo e per il quale è stata avviata una manifestazione d'interesse per altrettanti medici a gettone. Complessivamente, oltre i medici di medicina d'urgenza, dovrebbero essere circa un centinaio i camici bianchi che mancano nei pronto soccorso salernitani. Il flusso inappropriato, poi, genera il noto problema del sovraffollamento. Nel 2021, sono stati oltre 100mila gli accessi non urgenti.