Infortunio sportivo, le tecniche di riabilitazione al Liceo La Mura di Angri

L'infortunio sportivo, questo sconosciuto: la riabilitazione e la prevenzione in continua evoluzione. Sabato 20 maggio alle ore 10 presso l'Aula Magna del Liceo La Mura di Angri esperti del settore sportivo, riabilitativo e scientifico illustreranno ai giovani studenti l'importanza del gesto atletico

Informare le nuove generazioni dedicate alle attività sportive sull'importanza della prevenzione e riabilitazione a seguito di un infortunio, è una missione fondamentale da parte di chi riveste un ruolo nel settore scolastico, medico, scientifico, riabilitativo e sportivo. È l'argomento centrale del convegno intitolato Corpo e movimento, la cura del gesto atletico e la prevenzione degli infortuni nello sport che si svolgerà nello storico istituto scolastico intitolato al sacerdote La Mura, docente ed educatore angrese.

L'evento è stato organizzato e promosso dallo stesso Liceo guidato da Filippo Toriello in collaborazione con lo Sbarro Health Research Organization di Filadelphia per la ricerca scientifica contro il cancro e con lo Studio Rehab struttura sanitaria di rieducazione motoria e funzionale.

In particolare il Liceo La Mura ha siglato con lo Sbarro Institute un protocollo di intesa che prevede l'organizzazione di una serie di eventi che vedranno coinvolti la componente studentesca, i docenti e gli esperti legati al team Sbarro, creando un asse America-Italia, in favore dello sviluppo e della promozione degli studenti del territorio.

Moderato dal giornalista Lello La Pietra, l'incontro renderà partecipi soprattutto i numerosi studenti liceali presenti nell'Aula Magna per riflessioni, proposte e dibattiti sugli interventi dei relatori.

Dopo i saluti del sindaco di Angri Cosimo Ferraioli e del sindaco di Corbara Pietro Pentangelo, interverrà il prof. Filippo Toriello con una relazione su Scuola Sport Educazione e la dimensione pedagogica. Seguiranno gli interventi della dottoressa Patrizia Maiorano, fisiatra e direttore sanitario del Centro Medico Riabilitativo San Marco in provincia di Benevento, per un approfondimento su Diagnosi cura e prevenzione nella riabilitazione sportiva e del preparatore atletico Eugenio Albarella, che si rivolgerà ai numerosi giovani in sala per discutere e riflettere sul calcio di oggi e sulla sua dimensione sportiva.

Le conclusioni riguarderanno il tema e la correlazione tra geni, ambiente e salute e saranno affidate allo scienziato Antonio Giordano Presidente dello Sbarro Health Research Organization e docente di Anatomia patologica all'Università di Siena.

Nel corso della manifestazione saranno consegnati i premi per l'impegno sul territorio alla salvaguardia dell'ambiente e della salute. Il riconoscimento è un'opera realizzata dall'artista napoletano Massimiliano Quintiliani, un profilo in ceramica che ricorda la figura del prof. Giovan Giacomo Giordano, padre di Antonio Giordano e già professore di Anatomia ed Istologia Patologica della I Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli e primario e direttore dell'Istituto Nazionale dei Tumori Pascale di Napoli e impegnato negli anni 70 nelle ricerche sulla correlazione tra le malattie oncologiche e l'inquinamento ambientale.