In occasione della Festa della Repubblica Italiana, la Direzione Regionale Musei Campania, diretta da Marta Ragozzino, e la Certosa di San Lorenzo, diretta da Tommasina Budetta, promuovono l’apertura straordinaria ad ingresso gratuito al monumento.



A partire dalle 11.00, avrà luogo la consegna della Costituzione Italiana ai visitatori e, in particolare, ai diciottenni. L’iniziativa, promossa e fortemente voluta dal sindaco Paolo Imparato e dall’assessore alle Politiche Giovanili Filomena Chiappardo, in collaborazione col consorzio arte’m net, intende riavvicinare la comunità alla Certosa di San Lorenzo, da poco riaperta al pubblico dopo il periodo di chiusura dovuto all’emergenza sanitaria.



L'apertura straordinaria ad ingresso gratuito e la consegna della Costituzione rappresentano due atti fortemente simbolici nel giorno in cui si celebra la festa di tutti gli Italiani, che fanno guardare con speranza al futuro.