Inno alla marcia su Roma, vigili e Digos lo rimuovono

All'improvviso, mentre si attende che lo striscione inneggiante alla marcia su Roma affisso abusivamente a Sala Consilina venisse ricoperto, su un balcone di fronte è apparso un uomo calvo, dalla mandibola quadrata, con una corporatura importante. Ghigno convinto e mani sulla inferriata. Un ritorno al passato? Un déja vu? Per fortuna, semplicemente, una mera suggestione del momento e di quanto sta avvenendo in quell'attimo, ieri pomeriggio, proprio sotto quel balcone: un avvocato che, dal basso, ricorda profili di mussoliniana memoria forse perché di fronte c'erano messaggi che quella memoria vogliono rimembrare. Un momento di distrazione per una decina di giovani, soprattutto di comitati studenteschi, e altrettanti adulti rappresentanti dell'antifascismo valdianese, di fronte allo striscione lungo circa cinque metri inneggiante ai 100 anni dalla marcia su Roma. Mani anonime, nottetempo, hanno scritto con perizia e precisione Ma io ho il cuore nero e me ne frego del mondo intero. Grafia perfetta che ha messo nero su bianco il messaggio per ricordare l'azione che diede vita, un secolo fa, al Ventennio fascista.

Operazione compiuta con il messaggio che è arrivato forte e soprattutto con l'anonimato garantito se non fosse stato per una piccola distrazione che ha messo in discussione perizia e precisione dell'autore o degli autori: la scritta è stata impressa, infatti, sulla parte bianca dei manifesti elettorali di Giorgia Meloni. Chi ha compiuto l'opera ha recuperato, per puro caso, cinque manifesti di Fratelli d'Italia, li ha attaccati con il volto della neo premier verso il muro e ha poi scritto la frase sopra citata. Una frase che ha richiamato l'attenzione dei cittadini di Sala Consilina ma anche dei carabinieri, della Digos e dei vigili urbani. Dopo alcune ore di attesa il manifesto è stato ricoperto con fogli bianchi, riuscendo anche a resistere (termine forse non adatto all'occasione) allo striscione con una frase di Franco Arminio che apparve sempre a Sala Consilina circa due anni fa e che fu coperto nei giro di un'ora. Diceva: Tornate, non dovete fare altro, qui se ne sono andati tutti specialmente chi è rimasto. Ma il messaggio non era certo rivolto ai nostalgici, e invece forse da loro è stato colto.