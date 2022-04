Innovation Festival di Bcc Iccrea, selezionate tre idee imprenditoriali a Salerno

A Salerno si vuole fare innovazione e ci sono già delle proposte raccolte dal Gruppo BCC Iccrea. Prosegue infatti l’Innovation Festival BCC, il progetto del Gruppo lanciato a ottobre 2021, con l’ausilio del partner di consulenza strategico Knowledge Institute, e finalizzato a individuare e supportare le migliori idee imprenditoriali nel campo dell'innovation technology, per facilitarne un percorso di crescita e posizionamento sul mercato.

Il comitato tecnico scientifico del progetto, composto da 22 figure apicali del mondo finance, legal e universitario e della consulenza strategica, ha raccolto le numerose iniziative individuate sul territorio grazie al contributo delle BCC del Gruppo, e ha selezionato 20 «Champions», che arrivano da 7 regioni – con 15 BCC coinvolte – e che parteciperanno alla fase successiva verso il Festival Day. Tra questi, i 3 champions della Campania selezionati per la fase finale sono stati promossi tutti da BCC Campania Centro. Il Festival Day, che si terrà tra giugno e luglio, sarà l’epilogo della prima fase del progetto, dove verranno selezionate le 3 proposte che riceveranno, grazie al contributo di 12 tra sponsor e partner dell’iniziativa, un percorso di incubazione – di 3 mesi e del valore di circa 30.000 euro – per lo sviluppo della loro idea imprenditoriale. Quattro sono stati gli ambiti contemplati nell’iniziativa: digital media ed e-commerce, agritech & foodtech, fintech & insurtech, manufacturing 4.0. In particolare, in Campania, le proposte spaziano dal digital media ed e-commerce all’agritech-foodtech.

La prima, da Salerno, è Sharing Monopattini, nell’ambito digital media ed e-commerce, con una proposta che ha l’obiettivo di estendere l’utilizzo del monopattino, anche a impatto zero, nelle zone urbane a bassa densità e scarsamente servite da mezzi di trasporto. La finalità è di creare un business utile per le esigenze nuove di mobilità, preservando al contempo la salvaguardia del territorio, e riducendo le emissioni inquinanti mediante l’introduzione di nuove soluzioni eco-sostenibili. La seconda proposta, da Battipaglia, è Zeovertical Farm, il primo sistema di autoproduzione domestica e professionale di piante e frutti che usa la zeolite naturale in sostituzione della terra, facendo risparmiare oltre il 90% di acqua. Il prototipo, già sviluppato, è dotato di un sistema idro-aeroponico con irrigazione intelligente a ciclo chiuso che fornisce alle radici il nutrimento necessario.

La terza e ultima proposta, che nasce a Bellizzi, è Promuoviti.net: una vetrina web già finalizzata grazie alla quale le attività commerciali si possono presentare e proporre verso milioni di utenti che si formano, si informano e acquistano servizi e prodotti online. L’obiettivo del progetto è di avviare e accompagnare le attività commerciali su canali digitali al web, ma con un percorso accessibile a tutti e aggiornato alle esigenze del consumatore moderno. Andrea Coppini, responsabile Divisione Digital Innovation & Multichannel di Iccrea Banca, ha commentato: «In un contesto di continua evoluzione, dove le nuove forme di innovazione lanciano crescenti opportunità per lo sviluppo locale, oggi il Gruppo BCC Iccrea vuole cogliere l’occasione di favorire nuove proposte e idee concrete che, domani, potranno essere lanciate sul mercato e sostenere l’economia reale. Come Banche di Credito Cooperativo guardiamo alle nostre comunità di riferimento rinnovando i paradigmi che ci contraddistinguono, e intercettando percorsi che uniscono il progresso alla relazione quotidiana con il territorio.» Sponsor dell’iniziativa sono Franklin Templeton, Auriga, Hudi, Bip, Making Science, Bain & Company, KPMG, BCC BancaImpresa, mentre partner per l’incubazione sono Entopan, Neorurale, Lazio Innova, Reti.