L’evento, in live streaming sui canali ufficiali di Giffoni, è in programma alle 16



Offrire un’occasione di dialogo in un momento in cui, proprio all’Unione Europea, viene dato il compito di trovare una chiave per uno sviluppo sostenibile dove cultura, innovazione e istruzione abbiano lo spazio e i mezzi per esprimersi: è questo il senso dell’incontro - organizzato da Giffoni Innovation Hub - tra nove giffoners internazionali e il commissario Europeo Mariya Gabriel.



L'evento è in programma domani, a partire dalle 16, in live streaming. Un webinar durante il quale una platea di ragazzi, dai 15 ai 25 anni, avrà l'occasione di discutere del proprio futuro. Tra loro: Leona Jarikj (15 anni, Macedonia del Nord), Stefani Dimitrova (17 anni, Bulgaria), Adrián Sánchez Martínez (19 anni, Spagna), Leonardo Venturi (20 anni, Italia), Benedetta Torre (22 anni, Italia), Arvid Scott (19 anni, Svezia), Matteo Palumbo (20 anni, Italia), Alessandra Stauder (25 anni, Italia) e Domenico Benvenuto (24 anni, Italia). Ultimo aggiornamento: 12:08