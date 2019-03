Giovedì 21 Marzo 2019, 20:46

Un professore questa mattina è stato aggredito dai genitori di un alunno davanti alla scuola. L'episodio è accaduto a Battipaglia e il docente è stato aggredito dai familiari di un alunno che sarebbe stato maltrattato dal professore che è si è rifugiato poi in uno stanzino della scuola. La scena è stata notata da un gruppo di genitori che hanno visto colpire l'insegnante dai genitori dell'alunno con calci e pugni. Al momento l'insegnante non ha sporto denuncia e non si è recato ancora dalle forze dell'ordine.