PAGANI. Misterioso inseguimento lungo le strade di Pagani, sabato pomeriggio, quando un'auto dei carabinieri ha tallonato una Mercedes bianca da via San Domenico fino al supermercato in via Guido Tramontano. L'autista della vettura, durante la corsa, ha lanciato dal finestrino un pacchetto, qualcosa che non si è riuscito ad individuare, con le ricerche dei carabinieri avviate subito dopo ma senza risultato. Dopo lo stop, il guidatore si è dileguato, abbandonando l'auto per strada e scappando per le strade del quartiere, riuscendo a far perdere le sue tracce. I carabinieri della tenenza di Pagani lavorano alla sua identificazione: potrebbe trattarsi di qualcuno già noto alle forze dell'ordine, coinvolto magari in vicende illecite. Ci sarebbero già i primi riscontri a riguardo. Dalle ricostruzioni svolte, i militari hanno rimesso insieme il percorso della vettura. Si ipotizza uno scambio di stupefacenti all'origine di tutto. L'auto aveva effettuato diversi sorpassi nel centro cittadino, prima di essere abbandonata nei pressi del liceo scientifico Mangino, a due passi dal supermercato. Il pacchetto lanciato dall'auto non è stato però ritrovato. Al vaglio dei militari le telecamere di videosorveglianza presenti lungo le strade cittadine e negli esercizi commerciali che hanno registrato i momenti della fuga. La pista che si segue è quella dello scambio di droga.

