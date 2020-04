Inseguimento hollywoodiano la scorsa notte tra le strade di Battipaglia. I carabinieri hanno intercettato un'Audi con a bordo due giovani, 22enni battipagliesei, che alla vista dei militari sono fuggiti via a velocità forsennata adirittura raggiungendo i 180 chilometri orari e rischando di causare incidenti. Due gazelle dei carabinieri hanno inseguito per oltre venti minuti l'Audi e poi sulla statale 18 i militari hanno avuto la meglio e, come in una scena di un film di azione, sono riusciti a tagliare la strada la strada ai malviventi e li hanno bloccati.





I carabinieri, diretti dalmaggiore Vitantonio Sisto, hanno arrestato i due balordi per resistenza a pubblico ufficiale e li hanno sanzionati per non aver rispettato i decreti per evitare il contagio del coronavirus e le numerose violazioni del codice della strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA