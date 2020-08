Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato quattro persone responsabili a Policastro Bussentino di un furto in una casa. In particolare ggliagenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina guidata dell'ispettore capo Nicola Molinari sono intervenuti alle 13:30 su segnalazione del Coa di Sala Consilina per uu'autovettura con quattro persone a bordo, che poco prima avevano messo a segno un furto a Policastro Bussentino: la nota è stata immediatamente diramata alle pattuglie sulla tratta, e infatti una pattuglia della Polizia Stradale, dieci minuti dolo, allo svincolo di Polla ha intercettato l’automobile in fuga, iniziando un inseguimento che si è concluso allo svincolo di Petina sulla SS35. Nella circostanza, le quattro persone occupanti dell’autovettura sono state fermate e accompagnate in ufficio. Gli autori del reato sono sottoposti a perquisizione: sono stati rinvenuti strumenti atti allo scasso e una somma di denaro riconducibile al furto precedentemente consumato. Le persone dopo essere state identificate per H.L, classe 1971, D.D. calsse 1966, P.C., calsse 1974 e J.C. classe 2000, tutte denunciate per i reati di cui agli articoli 110,624,707 e 337 del c.p. © RIPRODUZIONE RISERVATA