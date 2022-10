Inseguiti dai carabinieri: i ladri lasciano un tesoro in autostrada

I ladri braccati dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Roberto Bertini (in foto), nello specifico dai militari dell'Aliquota Radiomobile, hanno abbandonato un tesoretto, il bottino appena rubato da una casa svaligiata nel Vallo di Diano, lungo la A2 del Mediterraneo.

Gioielli e altri preziosi saranno restituiti ai legittimi proprietari. L'episodio si è registrato due sere fa e rientra nella nuova ondata di furti nel Vallo di Diano. I malviventi, le scorse notti, dopo aver tentato dei colpi in Contrada Santa Petronia a Sala Consilina, hanno preso di mira la zona San Rocco dove hanno svaligiato l'abitazione in questione, portando via oro e altri preziosi.

Fortunatamente la refurtiva è stata ritrovata nei pressi di Atena Lucana. A Teggiano, invece, nella serata di ieri, i residenti sono stati allarmati dal rumore e dalla visione di alcuni droni in volo nel cielo, che si avvicinavano a una zona con residenze, e hanno allertato le forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto.