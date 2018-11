Giovedì 22 Novembre 2018, 06:45

Novanta dosi di cocaina occultate in casa: arrestato giovane incensurato. È accaduto nel primissimo pomeriggio di ieri a Matierno dove i carabinieri dell’Aliquota radiomobile dei carabinieri – diretti dal tenente Bartolo Taglietti e coordinati per l’attività in questione dal maresciallo Pasqualino Maltempo – hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico del soggetto che è poi stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arrestato, A. P., è un 24enne incensurato residente in via degli Etruschi, attualmente in regime detentivo ai domiciliari.Il giovane è stato fermato per un normale controllo nella zona di Fratte mentre viaggiava a bordo della propria vettura. Dopo un iniziale momento di malcelata serenità, nel corso delle attività dei carabinieri, il 24enne è apparso particolarmente agitato, stato d’animo che si è reso ancor più evidente quando i militari hanno chiesto il perché fosse così tanto irrequieto nonostante, in quel preciso momento, non fossero state rilevate infrazioni tali da indurre un simile stato di ansia. Le risposte vaghe e farfuglianti del giovane – fermato senza particolari motivi, per un semplice controllo stradale nell’ambito dei servizi di monitoraggio del territorio abitualmente svolti dalle forze dell’ordine - hanno spinto i carabinieri ad indagare ulteriormente. Quando hanno chiesto al giovane di essere condotti presso la sua abitazione, la reazione del 24enne ha tolto ogni dubbio. Arrivati in via degli Etruschi i militari hanno provveduto a effettuare una perquisizione domiciliare. Pochi minuti dopo aver avuto accesso all’abitazione del giovane, i carabinieri hanno rinvenuto 90 dosi di cocaina già suddivise e pronte per la vendita, occultate non molto abilmente dal ragazzo.