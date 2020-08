Finisce a processo con la formula del giudizio immediato un ragazzo di 16 anni, di San Valentino Torio, accusato di stalking nei confronti di un coetaneo di nazionalità marocchina. I motivi e le ragioni delle persecuzioni sarebbero dovuti - secondo un’indagine della Procura presso il tribunale dei Minori a Salerno - al paese di origine della vittima, al punto che al ragazzo viene mossa anche l’aggravante della discriminante razziale. Le indagini dei carabinieri della stazione locale ebbero origine in seguito alla denuncia sporta dal padre della vittima, anche lui 16enne, di origine marocchina, nella quale il genitore aveva raccontato i contorni di alcuni episodi di cui sarebbe rimasto vittima il figlio, all’inizio dell’anno. Tra questi, un’aggressione consumata dal giovane imputato, con due pugni al naso e ad un orecchio. Al vaglio dei militari finirono i video acquisiti dalle immagini di un sistema di sorveglianza, che fornirono riscontro a quanto denunciato. Il 16enne straniero fu poi ascoltato anche dal pm, al quale spiegò che per circa un anno, sarebbe stato preso di mira dal suo coetaneo. Senza un motivo apparente, se non per la sua provenienza dal Marocco. © RIPRODUZIONE RISERVATA