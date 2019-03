Lunedì 4 Marzo 2019, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2019 11:29

«Tanto clamore per nulla. Non ho scritto io sotto il post di Salvini. Purtroppo il mio profilo personale non è utilizzato soltanto da me, ma anche da familiari e collaboratori. Inoltre io firmo sempre con nome e cognome i miei post o i commenti, sia che vengono fatti con il profilo personale, che con quello istituzionale del Comune o della Provincia. Oggi sinceramente ero impegnato per le primarie del PD. Avevo altro a cui pensare». Con queste parole Michele Strianese, presidente della Provincia di Salerno e Sindaco di San Valentino Torio, risponde indirettamente alle accuse di Edmondo Cirielli, Questore Camera dei Deputati e parlamentare di Fdi, il quale aveva chiesto a Strianese di chiedere «scusa o smentisca di essere lui autore del commento (Ma sparati) comparso sotto il post Facebook di Matteo Salvini».«Ovviamente - aggiunge Strianese - mi scuso per il malinteso. Anche se non condivido nulla del politico Salvini e dei suoi modi di esprimersi, ho rispetto per quello che rappresenta dal punto di vista istituzionale»