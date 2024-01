Intense nevicate nei comuni piu alti del Salernitano

Come previsto sui comuni piu alti della provincia di Salerno si stanno registrando intense nevicate. A Caggiano attualmente sono in azione 4 spazzaneve, 2 pickup della protezione civile e il fuoristrada della polizia municipale per cercare di limitare gli inevitabili disagi. Dal primo pomeriggio è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature con probabilità di formazione di ghiaccio sulle strade.

‼️Si prega massima prudenza.

Scuole chiuse oltre che a Caggiano anche a Montesano, Padula e Sapri.