Intercettato, accusato di commerciare droga ma trattava la vendita di un'auto: assolto

Non era uno spacciatore, aveva solo venduto un'automobile. E' stato assolto dalle accuse a lui contestate un uomo di Scafati, di 40 anni, per il quale la Procura di Salerno aveva chiesto una condanna a 9 anni di reclusione. L'uomo fu intercettato mentre si trovava all'interno di una concessionaria.

Secondo le indagini, stava definendo la vendita di una partita di droga pari a circa 300 grammi. Cocaina, per la precisione. In realtà, discuteva di un'automobile, come poi dimostrato grazie ad una fattura fatta nei riguardi di un cliente. L'uomo - difeso dal legale Francesco Matrone - era stato coinvolto in una grossa inchiesta per spaccio insieme con il fratello, con base logistica a Salerno, con il coinvolgimento di almeno 25 persone. La posizione dello scafatese era stata vagliata dal gip in udienza preliminare, insieme con la richiesta della difesa di una perizia fonica che dimostrasse l'estraneità dell'uomo alle accuse. Una richiesta rigettata, con l'imputato poi rinviato a giudizio così per spaccio di cocaina. La perizia fu invece invece disposta dal tribunale. I contenuti di quella telefonata, assieme alla fattura della macchina, venduta ed esposta in dibattimento, hanno confermato l'estraneità dell'uomo ad un commercio di droga. Un'accusa che all'epoca del blitz coordinato dalla Dda Antimafia, gli era costato anche una misura cautelare.