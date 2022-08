Si rompe il femore a 101 anni: operazione perfettamente riuscita

Ottimo risultato per l’equipe medica del reparto di ortopedia di Polla diretto dal primario Antonio Caronna che ha portato a termine e con successo un’operazione al femore su una signora di ben 101 anni. La paziente, di origini sassanesi, sta bene ed è in ripresa, segnale evidente della professionalità e capacità del personale sanitario in servizio presso l’ospedale valdianese, punto nevralgico per l’assistenza medica per un bacino di utenza che si estende oltre i confini del Vallo di Diano e ai paesi limitrofi.