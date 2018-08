Martedì 21 Agosto 2018, 06:20

ANGRI - Un intervento ai denti finito male, con danni permanenti e una denuncia presentata dopo diversi anni dai fatti, circa sette. Sono i contorni di un’inchiesta chiusa dalla Procura di Nocera Inferiore qualche mese fa, culminata ora con una citazione a giudizio nei riguardi di un medico odontoiatra di Angri, con l’accusa di lesioni colpose. Il professionista fu impegnato, all’epoca dei fatti, in un intervento di implantologia. In sostanza, attraverso un intervento chirurgico, avrebbe dovuto riabilitare la funzione masticatoria ad un paziente, attraverso l’utilizzo di impianti dentali inseriti nell’osso mandibolare o mascellare. L’operazione riuscì con successo, stando alla denuncia presentata in procura, poi qualcosa andò storto. Dopo diversi anni da quell’intervento, l’uomo avrebbe cominciato ad accusare dei problemi nella masticazione. Oltre a dei dolori.